المقريف يمنح مراقبات التعليم سلطة تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية

منح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف مراقبات التعليم بالبلديات السلطة التقديرية، لمنح العطلة لطلاب المدارس بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وتشهد البلاد تقلبات جوية مع دخول كتلة هواء باردة إلى المنطقة الشرقية، وتساقط البرد على مرتفعات الجبل الأخضر بالتزامن مع عواصف رملية ضربت المنطقة الغربية والوسطى، وأدت لسقوط ضحايا، الأمر الذي دفع مراقبة تعليم مصراتة لتعطيل الدراسة.

واتخذت بعض مراقبات التعليم العام الحالي قرارات بتعطيل الدراسة في فترات مؤقتة، خاصة في طرابلس والمنطقة الشرقية، بالتزامن مع انتشار متحور أوميكرون أو لأسباب تتعلق بسوء الأحوال الجوية.

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