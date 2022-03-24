“لجنة التحقيق” بحكومة الوحدة: مبروكة توغي بريئة من الاتهامات المنسوبة لها

كشف تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في الاتهامات المنسوبة لوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة المؤقتة مبروكة توغي أنه لا يوجد أي عائق أو مانع في إرجاع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية إلى سابق عملها.

وذكر التقرير أنه بعد تحقيق مستفيض قامت به اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 5 لسنة 2022 برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن وعضوية علي سعيفان حمد وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات ومدير الإدارة القانونيّة بوزارة الداخلية، رفعت تقريرها لرئيس الحكومة، وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد أي عائق أو مانع في إرجاع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية إلى سابق عملها.

وحوى التقرير النهائي للجنة التحقيق المرفق، العديد من النقاط والأسباب التي ترى عدم وجود مخالفة إدارية تجاه الوزيرة، وتوصلت اللجنة إلى حفظ الأوراق لعدم ثبوت المخالفة الإداريّة اتجاه توغي, واعتماد نتائج التحقيق الإداري .

ورحبت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بتقرير لجنة التحقيق وأكدت احترامها للقانون وباركت عودة توغي إلى سابق عملها.