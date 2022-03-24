سكاي نيوز: صندوق النقد حث المصرف المركزي على مواجهة حقيقية للفساد

نقلت صحيفة «سكاي نيوز عربية» عن مصادر أفادت بأن مسؤولي صندوق النقد الدولي حثوا “المصرف المركزي الليبي” على اتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء ازدواج أسعار العملات الدولية.

وأضافت المصادر، أن السوق السوداء تتسبب في تسرب العملة الصعبة، بما يكبد الدولة الليبية خسائر كبيرة، وذلك أخذًا بتجارب البنوك المركزية الأخرى حول العالم.

كما أشارت المصادر إلى توصية الصندوق باتخاذ آليات نقدية أكثر انضباطًا وحزمًا، بما يسمح بمواجهة حقيقية للفساد، وتحسين إجراءات الرقابة المصرفية، وفتح باب النقاشات مع مؤسسات الدولة الأخرى؛ لتقييم بعض السياسات المالية والتجارية، والوضع الاقتصادي بشكل عام.

ونبه صندوق النقد الدولي، مؤخرا، إلى حاجة ليبيا لإصلاح نظامها الاقتصادي بشكل هيكلي، وسط مخاوف من تبعات الأزمة الأوكرانية والتضخم الذي ضرب دول العالم بعد وباء كورونا.

وجاءت توصية المؤسسة المالية الدولية، خلال لقاء أجري، مؤخرا، مع مسؤولين في المصرف المركزي الليبي.