مطالبات بالإسراع في استعادة أطفال داعش من المخيمات السورية

حذرت منظمة “سيف ذي تشيلدرن” أنقذوا الأطفال -الأربعاء- من أن يؤدي البطء في استعادة الأطفال من عائلات داعش المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، إلى بلدانهم، لبقائهم “عالقين” لــ30 عاماً.

يأتي هذا التحذير بالتزامن مع ذكرى مرور 3 أعوام على إعلان قوات سوريا الديمقراطية، القضاء على تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي، إثر معارك عنيفة في قرية الباغوز الحدودية.

وأصدرت المنظمة بياناً أشارت فيه إلى أنه في حال استمرت عمليات الترحيل على هذا المنوال، فإن الأمر سيستغرق أكثر من 30 عاماً لإتمامها.

يُشار إلى أن الإدارة الذاتية الكردية تطالب على الدوام، الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات داعش الموجودين في المخيمات، وبينهم آلاف الأطفال، بينما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.

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