برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق نشاطات لتمكين الشباب في 3 بلديات

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثلاثة نشاطات، كجزء من برنامج القيادات الشابة الذي يتبناه في بلديات غريان، والزاوية، والقرضة الشاطي.

وشمل البرنامج دعم وتمكين مجموعة متنوعة من الشابات والشبان، لكي يصبحوا صانعي تغيير في المستقبل عبر تصميم وتطوير أفكار مبتكرة للتصدي لتحديات مجتمعاتهم المحلية، لمرحلة ما بعد كوفيد19.

واستهدف البرنامج الذي امتد لأربعة أسابيع تدريب 30 شابة من خريجات كلية الحقوق، بجامعة غريان، ليشاركن في أكاديمية للمحامين، بهدف بناء قدراتهن وزيادة اندماجهن في سوق العمل، كما شمل التدريب ورش عمل استهدفت 70 ناشطاً مدنيًا وسياسيًا شاباً بشأن أساسيات العمل البرلماني في بلدية الزاوية، ودعم مشاركتهم في عملية صنع القرار على المستوى الوطني.

وتلقى نحو 60 ناشطاً من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال قضايا المرأة والشباب في بلدية القرضة الشاطي، تدريبات على كيفية وضع نظريات للتغيير، وإبراز الأهداف، وخطط ومؤشرات الرصد والتقييم، وتحليل المخاطر، وتقييم الاحتياجات، والميزانيات، وخطط الاستدامة، وتحديد أصحاب المصلحة، وغير ذلك من الجوانب التي يتضمنها التقديم على المنح.