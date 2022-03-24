اليسير: حكومة الدبيبة تحاول تأزيم الموقف ولا تكترث لانهيار وقف إطلاق النار

حذر عبدالمنعم اليسير، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق في ليبيا، من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال اليسير في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن موقف اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة واضح؛ كون تصرفات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة والمليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس لا تكترث لانهيار وقف اتفاق وقف إطلاق النار من عدمه.

وأوضح اليسير أن حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها تحاول “تأزيم الموقف” بسيطرتها على أموال الليبيين والعاصمة، مشيرًا إلى أنها لن تسمح بإعادة الاستقرار ولا إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وبحسب اليسير فإن الحكومة المنتهية ولايتها تريد استمرار حالة الفوضى وما وصفه بـ”النهب الممنهج” الجاري حاليًا في المنطقة الغربية.