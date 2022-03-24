الصديق الكبير يبحث مع منسقة الأمم المتحدة “برنامج التعافي وبناء السلام في ليبيا”

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفقة الأمين العام المساعد، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، برنامج الأمم المتحدة بشأن تقييم التعافي وبناء السلام في ليبيا “RPBA”.

جاء ذلك في اجتماع ضم الجانبين في طرابلس الأربعاء، وتطرق لبعض التحديات التي تواجهها البعثة الأممية في إنجاز مهامها في ليبيا، ومدى إمكانية تعاون مصرف ليبيا المركزي في تذليل بعض تلك التحديات، وفق بيان المصرف المركزي.

يُذكر أن برنامج تقييم التعافي وبناء السلام تم إطلاقه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، ويساعد في رسم خريطة للتعافي في ليبيا بعد الصراع، عبر تحديد الأولويات المطلوبة لتعزيز الحوكمة، وتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز المصالحة الوطنية، ووضع خطة تنمية وطنية.