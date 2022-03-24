نائب رئيس الحكومة الليبية يبحث تعزيز التعاون مع وفد من الصحة العالمية

استقبل نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني، أمس الأربعاء، بمكتبه في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي؛ وفداً من منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وذلك لبحث عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، في بيان، أن “الوفد ترأسه سفيرة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا اليزابيث هوف، ومنسق مكتب المنظمة في ليبيا سند يونس، ورئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية أسماعيل ونيس”.

وأوضح البيان، أن الوفد ناقش مع القطراني؛ “سبل تعزيز آليات التعاون بين منظمة الصحة العالمية والحكومة الليبية”.

ومن جانبه رحب نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بالتعاون المستمر مع المنظمة، مثمناً دورها في مساعدة ليبيا طيلة الفترة الماضية، مؤكداً على ضرورة الإستمرار في دعم المنظمة.

وقال «القطراني» إن “قطاع الصحة من أهم القطاعات في ليبيا، والحكومة ستولي هذا الملف كل الإهتمام خلال المرحلة المقبلة”، موكداً على أن “الحكومة على أتم استعداد لتقديم الدعم لهذه المنظمة الدولية العريقة لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجهها في ليبيا”.

ودعا «القطراني» منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة الإهتمام بمرضى الأورام خاصة الأطفال منهم، وذلك من خلال توفير العلاج اللازم، والاستشارات الطبية الخاصة بهذا المرض.

ومن جانبها أكدت السفيرة أن “ليبيا من أوائل الدول الداعمة لمنظمة الصحة العالمية”، لافتة إلى أن “تعاونها دائم ومستمر مع ليبيا وأنها قدمت المساعدات خلال جائحة كورونا كالاستشارات الطبية وتدريب فرق العمل وتجهيز المعامل، إضافة إلى تقديم مساعدات متخصصة للمراكز الطبية”.

وأبدت السفيرة ارتياح المنظمة لـ “العمل في مناطق شرق ليبيا، وذلك من خلال تذليل الصعاب من قبل الأجهزة الأمنية في منافذ المنطقة الشرقية، خاصة ميناء بنغازي البحري، ومطار بنينا الجوي”.

ونوهت السفير إلى أن “95 % من المساعدات التي تقدمها المنظمة تصل إلى شرق البلاد وجنوبها عبر بنغازي، وذلك بفضل وتأمين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.