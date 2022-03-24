الخارجية الأمريكية: ندعم مبادرة وليامز لإيجاد صيغة صحية تمكن الأطراف الليبية من التوصل إلى اتفاق

ليبيا – أعلن وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإدارية جون بأس أن زيارته الإثنين للعاصمة طرابلس هي أولى مهماته الخارجية منذ توليه مسؤولية عمليات السفارات الامريكية، وهو ما يؤكد الأهمية التي توليها بلاده لعودة السفارة الامريكية للعمل من طرابلس.

باس وفي مقابلة حصرية مع وكالة الانباء الليبية “وال”حضرها السفير ريتشارد نورلاند، ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي الأمريكي جينتري سميث قال: إن عودة السفارة الامريكية للعمل من طرابلس ستتيح للسفير الأمريكي العمل مباشرة مع الليبيين من العاصمة بدل السفر من تونس إلى طرابلس.

ونوه المسؤول الأمريكي إلى أن العقبات السابقة أمام عودة عمل السفارة كانت تتمحور حول العمليات اللوجستية، مضيفًا: “نحن الآن بصدد العودة الفعلية للعمل من العاصمة الليبية بالنظر الي تحسن الوضع الأمني”، مشددًا على الحاجة إلى رؤية المزيد من التحسن المستمر في الوضع الأمني بشكل عام ومزيد من الاستقرار في ليبيا”.

ولفت جون باس إلى أن محادثاته يوم أمس في وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال هي لنقل رسالة إلى الحكومة حول أهمية المضي قدما في التحضير للانتخابات، والعمل مع الحكومة لمتابعة إجراء الانتخابات كإسهام مهم لبناء استقرار طويل الأمد يمكن من استعادة السفارة العمل وهي أيضًا مهمة لتهيئة المناخ السياسي المناسب لعودة مزيد من السفارات الأجنبية الي ليبيا ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأكد وكيل وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ما زالت تعتقد أهمية المضي قدمًا في طريق الانتخابات وستستمر في دعم المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، لإيجاد صيغة صحية تمكن الكيانات والجهات المختلفة في ليبيا من التوصل إلى اتفاق والتحرك الي الأمام.

وأوضح أن حالة الانسداد الحالي ليست حلًا كما تعلمون أكثر مما أعلم، وعليه يجب انتهاز الفرصة في هذا الوقت للاستفادة من اهتمام المجتمع الدولي بالشأن الليبي وتحقيق تقدم إلى الأمام.

وحول السيناريوهات البديلة في حالة عدم التمكن من الوصول الى تواريخ محددة لاجراء الانتخابات قال باس: إنه من الأهمية بمكان الحديث عن المقاربات التي يتخذها الناس للاستثمار في هذه العملية وإيجاد مجالات التوافق المشتركة، وأن ما فهمته أن هناك رغبة كبيرة للناس في هذا البلد بأن تكون لهم فرصة للمشاركة في الانتخابات واختيار قياداتهم المستقبلية.

وعن كيفية التعامل الأمريكي مع المسألة الليبية في ظل وجود حكومتين متنافستين قال المسؤول الأمريكي: إن جهودنا تدعم جهود المبعوثة الأممية ويليامز في إيجاد الصيغة المناسبة والطريق السليم للانتخابات؛ لأن الأهمية لا تكمن فيما نعتقد نحن في من يجب أن يحكم ليبيا، فالأهمية تكمن في أن يقرر الليبيون ذلك عبر الانتخابات، واستطيع أن أتفهم قلقهم في هذا الشأن.

وحول تأثير الحرب في أوكرانيا على المسألة الليبية، قال باس موضحًا: “عندما نجلس مع وزير الخارجية بلنكين وكبار مسؤولي الخارجية نتحدث عن النزاع في أوكرانيا والجهود الواسعة لحشد المجتمع الدولي للتعامل مع عدوان بوتين، فإننا نتحدث أيضًا عن قضايا أخرى ملحة تواجه الولايات المتحدة وأصدقاءنا وشركاءنا حول العالم، كما نتحدث أيضًا عن حالة الانسداد السياسي في ليبيا وكيف يحاول السفير الأمريكي نورلاند وزملاؤه دعم الجهود لأنهاء هذا الانسداد”.

وحول سؤال عن موقف الولايات المتحدة للضغط على الأطراف الخارجية المتدخلة في ليبيا، أكد المسؤول الأمريكي رغبة بلاده في مساعدة كل من يعمل في سبيل تحقيق مستقبل أمن ومزدهر للشعب الليبي، قائلًا: “نحن ملتزمون بهذا التوجه وندعو الفاعلين الخارجيين الذين يعملون ضد هذه النتائج ويخلقون المشاكل إلى أن يشتركوا معنا في الإيمان بهذا الهدف”.

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