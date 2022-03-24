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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 24 مارس 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 24 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء مازالت الأجواء باردة نسبياً على مناطق الشمال الشرقي بينما تتأثر المناطق الغربية تدريجياً من مساء اليوم بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة و ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(16 – 20) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة صباح هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وتنقشع السحب بدايةً من يوم الغد.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية على مناطق الخليج.
درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تتراوح ما بين (15 – 19) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: السماء صافية .
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20 – 25) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: السماء صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 22) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:21)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:04).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية التنبوت الغد طقس الحرارة الحرارة الصغرى المدينة زواره الزاوية إلى إلى إلى 24 20 07 يفرن 06 08 22 22 23 06 رباح ق قليلة قللة 12 07 20 20 أحياناً 10 ابونجيم أحياناً أحياناً 10 08 أمطار 1 أمطار قليلة قليلة السما صافية صافية أمطار رمته 11 للأتربة والرمال نسبيا نسبیا فرصة السماء صافية قليلة قليلة 30 16 رياح نشطة أحياناً مثيرة للأتربة والرمال السماء صافية صافية 13 12 هون 31 أحيانا مثيرة السماء السماء السماء 10 14 10 11 10 11 13 للأتربة والرمال 11 سبها رباح نشطة القطرو صافية 10 10 تازربو الكفرة‏'‏

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