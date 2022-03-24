بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 24 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 24 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء مازالت الأجواء باردة نسبياً على مناطق الشمال الشرقي بينما تتأثر المناطق الغربية تدريجياً من مساء اليوم بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة و ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(16 – 20) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة صباح هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وتنقشع السحب بدايةً من يوم الغد.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية على مناطق الخليج.

درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تتراوح ما بين (15 – 19) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20 – 25) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 22) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:21)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:04).