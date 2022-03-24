مسؤول بـ«مجلس العلاقات الليبية الأمريكية»: الدبيبة متهم بتبديد ثروة الليبيين

أكد رئيس المجلس الاستشاري لمجلس العلاقات الأمريكية الليبية، فولفجانج بوسزتاي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة متهم ببناء نظام كليبتوقراطي وتبديد ثروة الجيل القادم من الليبيين بالفعل.

وقال بوسزتاي في تصريحات صحفية: “الظروف المعيشية في ليبيا تدهورت منذ تولي الدبيبة وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير، ولا يزال انقطاع التيار الكهربائي سائد، والرعاية الطبية مفقودة، والفساد يتفشى”.

وأضاف “المنطقة الشرقية تشعر وإلى حد ما الجنوب بالحرمان الشديد من قبل الدبيبة وحكومته، على الرغم من أن معظم مواقع النفط والغاز موجودة في مناطق الشرق”.

وتابع “إذا بقي الدبيبة في السلطة، يمكن الافتراض أن الوضع سيتدهور بشكل كبير على المدى المتوسط، وربما حتى إلى نقطة إعلان الحكم الذاتي في الشرق، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب أخرى”.

واستطرد “ليبيا تواجه وضعًا متفجرًا وفتحي باشاغا يتمتع بميزة أن بإمكانه العمل مع الغرب والشرق وجنوب البلاد”.

واستكمل “باشاغا يريد تجنب صراع عنيف على السلطة، وبدعم من مجلس النواب، ويحاول السيطرة على العديد من أجزاء الدولة والمؤسسات، من أجل تضييق نطاق تحرك الدبيبة”.

وواصل “تدرك العديد من الدول بما في ذلك تركيا و مصر أن استمرار حكومة الدبيبة ينطوي على مخاطر عالية للتصعيد في ليبيا، فحكومة الوحدة انتهت ولايتها في 24 ديسمبر 2021، وحجة الدبيبة حول استمرار حكومته في السلطة، مهزوزة للغاية”.