الارصاد: أمطار متفرقة وأجواء باردة اليوم… ومنخفض صحراوي يؤثر على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 24/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر مع أجواء باردة نسبياً، وتنقشع السحب تدريجيا بدايةً من يوم الغد على هذه المناطق وتعتدل الأجواء نتيجة تأثير إمتداد المرتفع الجوي.

ووفقا للتقرير تبقى الأجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم على بقية المناطق.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن يؤثر منخفض صحراوي على مناطق غرب ليبيا تدريجياً بدايةً من مساء هذا اليوم ويوم الغد، هذا المنخفض مصحوب برياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار مع إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة. والله اعلم