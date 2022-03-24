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أبو الغيط يحذر من عودة الانقسام في ليبيا

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من عودة الانقسام إلى ليبيا، في ظل استمرار تواجد التشكيلات المسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة والتي تم التوافق على ترحيلها، بحسب قوله.

جاء ذلك خلال كلمة لأبو الغيط خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الأربعاء، وبحثت سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمجلس في مجال حفظ السلم والأمن الدولي وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية.

وجدد أبو الغيط التأكيد على رغبة الدول العربية في أن يتمكن الليبيون من اختيار ممثليهم بحرية عبر انتخابات نزيهة، معلنًا استعداد الجامعة للمشاركة في مراقبتها في أقرب وقت ممكن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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