المنفي يبحث مع مديري مصارف درنة القبة والمرج تدني مستوى الخدمات – أخبار ليبيا 24

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الأربعاء مديري فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري درنة، القبة، المرج الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الفروع، وأدت لتدني مستوى الخدمات التي يقدمونها للزبائن، والحلول المقترحة لتذليلها.

وبحسب صفحة الرئاسي على الفيسبوك أكد المنفي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس. على دور فروع المصرف في المناطق في تنفيذها للتعميمات الصادرة من الإدارة العامة مؤخراً. بمنح القروض للشباب عن طريق الفروع لمعالجة مشكلة السكن في البلاد. ووضعها خطة عمل لتقييم المشاريع السكنية التي لازالت قيد الإنشاء ومنح القروض لاستكمالها.

وفي سياق أخر قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث. إن توحيد المصرف المركزي يكون بإعادة هيكلته.

في حين أضاف غيث في تصريحات صحفية أن المصرف المركزي طرابلس يريد إرسال السيولة مباشرة إلى المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأكد العضو السابق لمجلس إدارة المركزي أن هذا غير مقبول ولا مبرر له في ظل وجود قسم إصدار.

في حين أوضح غيث أن السيولة كانت ترسل إلى قسم الإصدار بالمصرف المركزي بنغازي، وهو يوزعها على المصارف وفق نهج معين يُعمل به من قبل.

في حين أشار إلى أنه سيُعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا في تونس لتقييم الخطوات التي تمت في توحيد المركزي.

ويذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بحث مع رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي العمل والشراكة للارتقاء بالسياسات النقدية والمالية.

في حين استعرض الكبير خلال الاجتماع ضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في البنوك المركزية. ومناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا.