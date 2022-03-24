«شمام» ساخراً: كلمة السر في ليبيا «افتح يا سمسم»

سخر محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، من الأوضاع الجارية في ليبيا، قائلا: “كلمة السر في ليبيا «افتح ياسمسم»”، على حد قوله.

وقال شمام في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ليبيا تحكمها الصمامات، صمام يقفل وصمام يفتح”، بحسب تعبيره.

وأضاف “«البينسة» في إيدين الليبين والهواتف الذكية عند الأجانب وكلمة السر «افتح يا سمسم»، وفقا لوصفه.

وتابع “«سمسم » في الرجمة و«سمسم» في شارع السكة وأحيانا «بحري» في طرح سداسة في القبة. كوشي يا ليبيا”، بحسب حديثه.

يشار إلى أن شمام يقصد بالمصطلحات التي ذكرها التالي: «الرجمة» في إشارة إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، أما «شارع السكة» فهو مقر رئاسة الحكومة.

ويقصد بـ«القبة» مقر مكتب رئيس مجلس النواب عقيله صالح، في حين أن «طرح سداسة» تشير إلى لعبة الورق «اسكمبيل».