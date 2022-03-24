الأرصاد الجوية: أجواء مازالت باردة نسبياً على مناطق الشمال الشرقي

العنوان – طرابلس

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس أن الأجواء مازالت باردة نسبياً على مناطق الشمال الشرقي بينما تتأثر المناطق الغربية تدريجياً من مساء اليوم بتقلبات جوية.

‏وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه التقلبات الجوية تكون مصحوبة برياح نشطة و ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 20) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة صباح هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وتنقشع السحب بدايةً من يوم الغد.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية على مناطق الخليج.

درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تتراوح ما بين (15 – 19) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20 – 25) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 22) مْ.

العنوان – طرابلس

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس أن الأجواء مازالت باردة نسبياً على مناطق الشمال الشرقي بينما تتأثر المناطق الغربية تدريجياً من مساء اليوم بتقلبات جوية.

‏وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه التقلبات الجوية تكون مصحوبة برياح نشطة و ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 20) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة صباح هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وتنقشع السحب بدايةً من يوم الغد.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية على مناطق الخليج.

درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تتراوح ما بين (15 – 19) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20 – 25) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 22) مْ.