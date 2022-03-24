الفيتوري: الكبير لا يفقه شيئًا في الاقتصاد ورجل سياسة كل هدفه دعم التيار الذي ينتمي إليه

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري أن المصرف المركزي بقيادة الصديق الكبير لا محالة مسيس، بديل تعطيل اختيار المناصب السيادية في عهد حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إشارة للعرقلة التي تمت لعدم تغيير الكبير.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف: “أحيانًا يشعر الليبيون أن الصديق الكبير لا يفقه شيئًا في الاقتصاد، وأنه رجل سياسة كل هدفه دعم التيار الذي ينتمي إليه، فلا يضع خططًا لدعم الاقتصاد، وأكبر دليل عدم قدرته على استغلال فرصة ارتفاع أسعار النفط لدعم الدينار”.

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