الجرندي يحث على مواصلة دعم الليبيين لاستكمال المسار السياسي

حث وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، التونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، على مواصلة تقديم الدعم والمساندة لليبيين؛ من أجل استكمال مسارهم السياسي بما من شأنه أن يساعد ليبيا على استرجاع مكانتها كطرف إقليمي وازن بعيدًا عن أي تدخل في شأنها الداخلي.

جاء ذلك خلال كلمة الجرندي أمام الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت خلال يومي الـ 22 و الـ 23 من مارس الجاري بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، تحت شعار “بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية”.

وأكد الجرندي، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة محمد عيسى؛ على موقف بلاده الداعم لكل ما من شأنه توطيد الأمن والاستقرار في ليبيا، والذي يؤسس دولة جديدة متصالحة داخليًا وفاعلة في تعزيز الأمن والسلم إقليميًا ودوليًا.

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