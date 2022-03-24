كان يفترض على وليامز الاتفاق مع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان

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قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في تصريحات صحافية أمس الأربعاء كان يفترض على المستشارة وليامز الاتفاق مع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية كسبا للوقت والجهد.

واوضح أنه يفترض على اللجنة المشكلة البدء من آخر ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق من التفاهمات السابقة. من بينها مخرجات الغردقة المتوقفة، ووفق الاتفاق السياسي. فإن المشاركة بين الأعلى والنواب مطلوبة، ومن ثم العودة إلى مجلس النواب للبتّ في هذه المخرجات. وهي المرحلة الختامية.

وتابع أن تشكيل اللجنة والتشارك مع الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لا يعني إلغاء قرار مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة، فالبرنامج الذي أتى بحكومة الوحدة الوطنية هو من سحب منها الثقة وهو من شكل الحكومة الليبية، وعلى الدبيبة احترام إرادة الشعب وتسليم السلطة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وأعرب عن أمله في رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبة بعدم تصعيد الموقف. ما يعني الرجوع إلى للمربع الأول من انقسام واقتتال بين أبناء الوطن الواحد.

وفي سياق متصل قال عضو مجلس النواب بدر النحيب إن مجلس النواب سيسلم ويليامز أسماء الـ 12 عضوا للجنة المشتركة للقاعدة الدستورية. مع معرفتنا مسبقا أنها فاشلة .

وأكد النحيب في تصريحات إعلامية أن البرلمان سيتعاطى مع مبادرة ويليامز. وذلك بسبب الاتهامات التي تطال الأعضاء بالتعطيل والتي تمثل ضغطا كبيرا بحسب قوله.

وشدد على أن مجلس الدولة برئاسة خالد المشري اتفق مع البرلمان على خارطة الطريق. و56 عضوا من الدولة زكوا الحكومة ثم عملوا على تخريب المشروع الليبي- الليبي.