«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الخميس، أن الرياح تكون شمالية غربية على الساحل من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج قد يصل إلى 3.00 أمتار على ساحل درنة وطبرق.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و1.75 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.