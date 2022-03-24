الأمين لـ وزير الخارجية المصري: لا حق ولا علاقة لك ولدولتك بالانتخابات والدستور في ليبيا

ليبيا – علق القيادي في مدينة مصراته الموالي لتركيا الحبيب الأمين على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا حق ولا علاقة لك ولدولتك بالخيار والمسار والانتخابات والدستور في ليبيا وأهتم برغيف الخبز لشعبك وتدبر المياه للنيل وأطلق الحريات لشعبك ليختار من يحكمه بدستور لا يفصل على مقاس ديكتاتور متوج”.

يشار إلى أن شكري قال خلال كلمته أمام الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد: إن بلاده تؤكد على أهمية إيجاد حل وطني سلمي في ليبيا، في إطار تطلعها لإرساء دعائم الاستقرار في الدول الإسلامية.

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