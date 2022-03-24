طقس ليبيا.. أجواء باردة بالشمال الشرقي وتقلبات مصحوبة برياح نشطة غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء باردة نسبيًا على مناطق الشمال الشرقي بينما تتأثر المناطق الغربية تدريجياً من مساء الخميس بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا الجمعة على غالبية المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 و20 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا الجمعة على غالبية المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فما زالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتنقشع السحب بدايةً من الجمعة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول الجمعة إلى شرقية فجنوبية شرقية على مناطق الخليج، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و19 درجة مئوية ولا تتجاوز 12 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا طفيفًا الجمعة.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و25 درجة على غالبية المناطق وتسجل ارتفاعًا طفيفًا الجمعة.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و22 درجة مئوية.

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