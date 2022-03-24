مكافحة الأمراض يسجل (83) إصابة بكورونا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس عن تسجيل عدد (83) إصابة بفيروس كورونا. ونسبة الحالات الموجبة ( 07 %) .

وأضاف المركز أنه استلم الأربعاء عدد (1,139) عينة بينها عدد ( 1110) عينة سالبة. بعدد (107) حالات حرجة.

وأوضح المركز أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت (316) حالة، إضافة إلى عدد (03) حالات الوفاة.

وأكد المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 501,379 حالة. والحالات النشطة 6,264 حالة. والمتعافين 488,723 حالة. الوفيات 6,392 حالة.