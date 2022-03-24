مشيرب: لدينا أبطال لو وجدوا في بلد آخر لطبعوا صورهم على أوراق العملة

زعم عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، أن لديهم أبطال لو وجدوا في بلد آخر لطبعوا صورهم على أوراق العملة، على حد قوله.

وقال مشيرب في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عندنا أبطال فى ليبيا لو وجدوا فى بلد آخر لأطلقوا أسماءهم على أكبر الشوارع والميادين”، بحسب تعبيره.

وأضاف “لو وجد هؤلاء في بلد آخر لطبعت صورهم على أوراق العملة النقدية وربما نصبوا لهم النصب التذكارية لبطولاتهم”، وفقا لوصفه.

وتابع “لكن ويا للأسف الشديد في وطنى ليبيا يتم تجاهل الأبطال والتنكر لهم بينما وتكريم الأنذال والاحتفاء بهم”، على حد زعمه.