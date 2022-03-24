وزير الحكم المحلي في الحكومة الجديدة يشدد على منع تنفيذ قرارات حكومة الدبيبة

العنوان – طبرق

شدد وزير الحكم المحلى بالحكومة الليبية سامي الضاوي على منع تنفيذ قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة المؤقتة.

وأكد الضاوي أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة حكومة منتهية الولاية القانونية.

وحذر المؤسسات التابعة لوزارته من تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن وزير الحكم المحلى بحكومة الوحدة المؤقتة.

وأشار إلى عدم ترتب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الوزارة والجهات التابعة لها وعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بعد صدور تعليماته بالخصوص.

وذكر أنه يمنع منعاً باتاً تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن وزير الحكم المحلى بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية.

وحمل وزير الحكم المحلى كل من يخالف التعليمات المسؤولية القانونية المدنية والجنائية.

وطالب رؤساء مجالس الإدارة بمصرف الجمهوية ومصرف الوحدة ومصرف الصحاري ومصرف التجاري الوطني بإيقاف التعامل والصرف من حسابات الوزارة وعدم التعامل طبقا للتوقيعات المعتمدة حاليا إلى حين موافاتهم بالتوقيعات الجديدة، مستثنيا من ذلك صرف المرتبات فقط.