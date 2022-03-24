نشرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الخميس

طرابلس 24 مارس 2022 م ( وال ) نشــر المركز الوطني للأرصاد الجوية ، الخاصة بالصيد البحري، أن حالة الجو المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس 2022/03/24 اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد .

التحذير: ريح شرقي إلى شلوق نشط على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس ويكون شرش على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج قد يصل إلى (3.00) متر على ساحل درنة وطبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء قليلة السحب.

•الريح براني يتحول تدريجيا إلى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 20) عقدة ويصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 1.75) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء مغطاة جزئيا بالسحب إلى صافية.

•الريح براني على ساحل الخليج وبنغازي بينما يكون شرش على باقي الساحل سـرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة و تصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 2.00) متر و يصل اليوم الى (3.00) متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

•حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

شرش = شمالية غربية ، براني = شمالية شرقية

باش = جنوبية غربية ، شلوق = جنوبية شرقية. (وال _ طرابلس)

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