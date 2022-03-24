الحكم المحلي في حكومة باشاغا تطالب المصارف إيقاف الصرف من حساباتها

أخبارليبيا24

طالب وزير الحكم المحلى بالحكومة الليبية سامي الضاوي، رؤساء مجالس الإدارة بعدد من المصارف إيقاف التعامل والصرف من حسابات الوزارة.

وشدد الضاوي على مصارف الجمهوية والوحدة والصحاري والتجاري الوطني بعدم التعامل طبقا للتوقيعات المعتمدة حاليا.

وأكد وزير الحكم المحلي أن هذا الإجراء إلى حين موافاتهم بالتوقيعات الجديدة، مستثنيا من ذلك صرف المرتبات فقط.

وحذر المؤسسات التابعة لوزارته من تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن وزير الحكم المحلى بحكومة الوحدة المؤقتة.

وأشار إلى عدم ترتب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الوزارة والجهات التابعة لها وعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بعد صدور تعليماته بالخصوص.

ومنع الوزير منعاً باتاً تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن وزير الحكم المحلى بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية.

ولفت الضاوي إلى أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة تعد حكومة منتهية الولاية القانونية.