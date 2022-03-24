الجرندي: نواصل دعم ليبيا لاستكمال مسارها السياسي

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، على مواصلة دعم ليبيا لاستكمال مسارها السياسي بما من شأنه أن يعيد لليبيا عافيتها ويساعدها على استرجاع مكانتها كطرف إقليمي وازن، بعيدًا عن أي تدخل في شأنها الداخلي.

وأجرى عثمان الجرندي، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 22 و23 مارس 2022، لقاء مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية بدولة ليبيا، محمد عيسى.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وتطورات الوضع السياسي في ليبيا ، حيث أكد الجرندي موقف تونس الذي عبر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات والذي يدعم كل ما من شأنه تكريس الاستقرار والامن في ليبيا ويؤسس لليبيا جديدة متصالحة داخليًا وفاعلة في تعزيز الأمن والسلم في منطقتنا وفي العالم.