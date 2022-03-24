أبوجناح يشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب بالقاهرة

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الصحة العرب، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة إن الدورة ستتناول عدة موضوعات؛ في مقدمتها التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد، وكذلك تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس، والاطلاع على أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (54) مارس 2021، ورقم (56) مارس 2022، حسب تصريح نقلته جريدة الأهرام المصرية.

وأضافت أبوغزالة بأن الدورة ستستعرض مشروع الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية، ومشروع الاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات كورونا، وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، وأيضًا المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية التي تم اتخاذ قرار بشأن من المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى مناقشة الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر أن يلقيها وزير الصحة الموريتانية أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف في مايو 2022.

أبوجناح خلال مشاركته في الاجتماع.