مجلس الأمن التركي يطالب السلطات الليبية تجنب أي خطوات تؤدي إلى صراع

العنوان – إسطنبول

طالب مجلس الأمن القومي التركي السلطات المحلية في ليبيا إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تجدد الصراع في البلاد.

وشدد مجلس الأمن برئاسة رجب طيب أردوغان عقب اجتماعه أمس الأربعاء على تفعيل العملية الديمقراطية على أساس شرعي لإحلال السلام وإرساء استقرار دائم في ليبيا.

وأوضح مجلس الأمن القومي، أنّ حالة الهدوء في البلاد تعود إلى التضحيات الكبيرة وهي مكسب وفرصة مهمة للشعب الليبي لتحقيق السلام والازدهار، وفق قوله.

وكان مجلس الأمن القومي دعا نهاية العام إلى وجوب تجنب الخطوات أحادية الجانب في ليبيا، من أجل إجراء الانتخابات بشكل قانوني وفي جو يسوده الهدوء.