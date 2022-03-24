أبو عرقوب: حكومة بشاآغا أصبحت تسيطر على الشرق والجنوب.. والغرب أصبح في عزلة

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب أن خطوة استلام مقرات الشرق والجنوب مهمة لتأكيد عزلة الحكومة السابقة وتفتيت قدرة رئيسها عبد الحميد الدبيبة.

أبوعرقوب قال في تصريح لصحيفة” العين الإخبارية”: إن تلك الخطوة تؤكد عدم قدرة حكومة الدبيبة في العمل من الشرق والجنوب وأن السيطرة أصبحت لحكومة فتحي باشاآغا على كافة مقرات الحكومة، مما يجعل الغرب في عزلة ويدعوه للتسليم بالسلمية.

وأكد المحلل أن باشاآغا حريص على اتمام التسليم والتسلم بسلمية، حتى لا تعود الحرب جديدًا للبلاد، مبينًا أنه يتصرف بحكمة فيما يخص عدم انجراره للحرب، ورغبته دخول طرابلس بالسلام لا بقوة السلاح.

ولفت إلى أنه باشاآغا ينتظر التعاون مع مبادرات المجتمع الدولي ليسلم الدبيبة الحكومة بسليمة تامة، مؤكدًا أن الجميع سيرى قريبًا اعترافات دولية بحكومة باشاآغا ومساعدتها للسير بالبلاد إلى طريق الانتخابات.

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