صحيفة: التفاوض مع قادة التشكيلات المسلحة.. الفرصة الأخيرة لحكومة باشاغا

قالت صحيفة “العرب” إن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عقد خلال زيارته الأخيرة لتونس مفاوضات مع عدد من قادة التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية؛ سعيًا لاستمالتها ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الرافض لتسليم السلطة.

ورافق باشاغا، في زيارته، وزير الدفاع بحكومته أحميد حومة، الذي أكد لقاءه بممثلي بعض التشكيلات المسلحة والمناطق العسكرية في تونس، وتواصل مع عدد آخر منهم هاتفيًا، مؤكدًا أنه سيتواصل لاحقًا مع أمراء المناطق العسكرية في غرب ليبيا، للوقوف على كل الاحتياجات والتشاور معهم، والتشاور المباشر مع رئيس الأركان الفريق الحداد، والتواصل مع التشكيلات المسلحة التي تتبع المجلس الرئاسي، بحسب مصادر الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجاح باشاغا في إقناع قادة التشكيلات المسلحة بدعم حكومته يبدو صعبًا، خاصةً أنهم يستفيدون من حالة النزاع بين الحكومتين التي أعادت الاعتبار إليها بعد تهميش دورها خلال الفترة الماضية في ظل حالة الاستقرار الهش الذي كانت تشهده البلاد.

وأضافت الصحيفة أن هذه المحادثات ستكون الفرصة الأخيرة لباشاغا لدخول العاصمة، وإلا فإن حكومته ستولد ميتة في حال ما إذا اتخذ من مدينة أخرى مقرًا له.

وأفادت مصادر الصحيفة أن غالبية المجموعات المسلحة في مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام؛ تدين بالولاء للدبيبة، مع احتمال أن تكون قد حصلت على إغراءات مالية مقابل هذا الولاء.

يذكر أن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند أكد قبل أسبوعين أن كلاً من الدبيبة وباشاغا “مستعدان للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد”.

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