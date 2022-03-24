القماطي: لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية

قال رئيس «حزب التغيير» جمعة القماطي، إن “الاحزاب تنهي التعصب القبلي والجهوي والمحاصصة المقيتة”. بحسب وصفه.

وعلق «القماطي»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، على لقاء رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، أمس مع عدد من قادة الأحزاب السياسية المرخص لها في ليبيا، قائلًا إن هذا “تأكيد لأهمية الأحزاب في الانتخابات”.

وأكد أنه “لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية”، مردفًا أن “الأحزاب تنهي التعصب القبلي والجهوي والمحاصصة المقيتة، ولابد أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بقوائم حزبية ومستقلين”، بحسب تعبيره