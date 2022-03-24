ليبيا تسجل 83 إصابة و3 وفيات بكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 83 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 1,139 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 672؛ سُجّل شفاء 316 حالة ،إلى جانب تسجيل ثلاث حالات وفاة على مستوى البلاد حالتان بالمنطقة الغربية، وحالة واحدة بالمنطقة الشرقية/ فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 7%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 501,379، منها 6,264 حالة نشطة من بينها 107 حالات حرجة، إضافة إلى تعافي 488,723 حالة، ووفاة 6,392 حالة.

وبلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,200,567 شخصًا، و1,125,383 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 89,282 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,415,232 جرعة.

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