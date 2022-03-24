اجتماع رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا

طبرق 24 مارس 2022 (وال) _ اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السيد (يوسف العقوري) عبر التقنية الإفتراضية مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا السيد (ليزلي اوردمان)، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الأخيرة على الساحة الليبية .

هذا و أكد العقوري، على ضرورة احترام العملية الديمقراطية ودور البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب الليبي في اختيار حكومة جديدة برئاسة (السيد فتحي باشاغا)، والتي تمثل جميع الأطراف الليبية، حرصاً على أن تحظى الحكومة بالإجماع الذي سيؤهلها للعمل للتحضير للانتخابات، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأن تجاهل ذلك سيؤدى إلى آثار خطيرة على المسار الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة .

كما أكد العقوري، على أن تعمل السيدة (ستيفاني ويليامز) على التنسيق مع لجنة خارطة الطريق، التي تم اختيارها من قبل مجلس النواب، للإتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، مشدداُ على ضرورة الاستماع إلى وجهات النظر من كافة مناطق ليبيا، وليس الإكتفاء بمنطقة معينة، وكذلك إعطاء الأولوية للعمل المشترك للإهتمام بالجنوب الذي يعاني ظروفا سيئة.

ورحب باستمرار التعاون في مجال الاقتصاد و الهجرة والتنمية المحلية، كما تبادل الجانبان أيضاً شرح وجهات النظر لكل منهما حول القضايا المختلفة .

و بدوره، أكد نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، وضرورة استمرار التنسيق وتبادل وجهات النظر ، وعلى ضرورة أن تكون الأولوية لتنظيم الانتخابات، وإعداد الظروف المناسبة لنجاحها وفقا للقاعدة الدستورية. (وال _ طبرق) ف م / ه ع

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