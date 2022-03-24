العاملون بشركة الخدمات العامة الكفرة يعلقون أعمالهم – أخبار ليبيا 24 – ليبيا

أخبارليبيا24

علق العاملون بشركة الخدمات العامة الكفرة اليوم الخميس. العمل احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم ومصاريف تشغيل الآليات بالشركة.

وقال العاملون بالشركة في بيان تحصلت “أخبارليبيا24”. على نسخه منه، خلال الوقفة الاحتجاجية إنهم لم يتحصلوا على مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر.

وأشار العاملون في الشركة. إلى أن شهر رمضان المبارك اقتراب ولديهم التزامات وأسرهم تحتاج إلى مصاريف.

وأوضح المحتجون، أنه لا توجد مصاريف لتشغيل الآليات والسيارات من أكثر من سنة. لذلك قرروا وقف وتعليق العمل بالشركة. اعتباراً من اليوم الخميس 24 مارس إلى حين تلبية حقوقهم كاملة.

وحمل المحتجون الجهات ذات الاختصاص، وبالأخص وزير الحكم المحلي المسؤولية المترتبة عن توقف العمل بالشركة.