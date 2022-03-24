وزير الحكم المحلي: يمنع التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية

حذر وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي المؤسسات التابعة لوزارته من تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن وزير الحكم المحلي بحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية.

ووجه الضاوي خطابا إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وعمداء البلديات، وجهاز الحـرس البلدي بشأن منع تنفيذ قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الدبيبة باعتبارها حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية القانونية.

وأكد الضاوي على عدم ترتب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الوزارة والجهات التابعة لها وعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بعد صدور تعليماته بالخصوص، وأنه يمنع منعاً باتاً تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن وزير الحكم المحلى بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، محملا كل من يخالف التعليمات المسؤولية القانونية المدنية والجنائية.

كما خاطب رؤساء مجالس الإدارة بمصرف الجمهوية ومصرف الوحدة ومصرف الصحاري ومصرف التجاري الوطني بإيقاف التعامل والصرف من حسابات الوزارة وعدم التعامل طبقا للتوقيعات المعتمدة حاليا إلى حين موافاتهم بالتوقيعات الجديدة.، مستثنيا من ذلك صرف المرتبات فقط.