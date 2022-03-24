المريمي: نسير في الاتجاه الصحيح لأننا منطلقون لاستلام حكومة باشاغا زمام الأمور

أكد المستشار الإعلامي لمجلس النواب فتحي المريمي أن “مجلس النواب لم يُشكل أي لجنة وفقًا لمبادرة ستيفاني ويليامز، حتى هذه اللحظة”.

وقال «المريمي»، تصريحات صحفية، إن “كل المكونات في ليبيا بدأت تخطو خطواتها للاتفاق على موعد معين لإجراء الانتخابات”.

وأردف أن “مجلس النواب يرى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لأننا منطلقين من أجل استلام حكومة باشاغا زمام الأمور، والبدء في عملها”.

وتابع أن “مجلسي النواب والدولة سيبدأن بعد استلام باشاغا زمام الأمور، الاتفاق على تحديد الخطوات القادمة والتي تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل الموعد المُحدد «14 شهرًا»”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب لم يترك الأمور هكذا ولابد له أن يقوم بشيء من أجل الاتجاه نحو تحقيق مطلب الشعب الليبي والمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأردف «المريمي»، أن “مجلس النواب قام بتكليف لجنة خارطة الطريق تُمثل المكونات السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الاتفاق على إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية دون أي مشاكل أو عراقيل أمام المفوضية”.

وأكد أن “لجنة خارطة الطريق باشرت أعمالها واتصلت بكل القيادات بما فيها المجلس الأعلى للدولة واتفقوا على تعديل الإعلان الدستوري وهو ما تم تعديله وتشكيل حكومة جديدة يرأسها فتحي باشاغا”.

وأوضح أن “مجلس الدولة، زكى رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا من خلال عدد من الأعضاء”.

وقال «المريمي»، إن “ويليامز تبذل جهودًا من أجل تقريب وجهات النظر والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية جديدة بدلاً من المتفق عليها”.

وختم موضحًا أن “دخول ويليامز في هذا الأمر سيعيدنا خطوات إلى الوراء وهذا ما جعلنا ننتظر قليلاً لتهيئة الوضع نحو برنامج ليبي ليبي”.