مجلس النواب يشارك في ورشة عمل مع البرلمانات الأوروبية

شارك وفد من ديوان مجلس النواب في ورشة عمل مكثفة وذلك لتحديد خطة العمل المفصلة بين ديوان مجلس النواب والبرلمانات الأوروبية الشريكة (فرنسا، إيطاليا، التشيك، اليونان، مالطا) بمشاركة وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ضمن مشروع انتربارس للتعاون البرلماني بحضور عدد من ممثلي سفارات الدول الأوروبية لدى ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وفد مجلس النواب ضم كلاً من نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين وكذلك مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية ومدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث ومدير مكتب التدريب ومدير مكتب مقرر مجلس النواب .

وتضمنت الورشة التي كانت في إطار الشراكة والتعاون بين ديوان مجلس النواب والبرلمانات الأوروبية ضمن مشروع انتربارس للتعاون البرلماني، وبالتنسيق مع مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان المجلس تضمنت عدة جلسات تم خلالها تبادل الخبرات، كما ركزت على تعزيز القدرات البحثية والتشريعية لمجلس النواب الليبي بالإضافة إلى دعم عمليات الرقمنة وإدارة المعلومات والتنظيم الإداري، حيث عرض المشاركون تجاربهم البرلمانية المتعددة في مجال الأبحاث وصناعة التشريع والإدارة ونظم المعلومات.