العقوري يتبادل وجهات النظر مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا حول تطورات الساحة الليبية

العنوان – طبرق

تبادل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا ليزلي اوردمان وجهات النظر حول التطورات الأخيرة على الساحة الليبية.

وأكد العقوري على ضرورة احترام العملية الديمقراطية ودور البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب الليبي في اختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا والتي تمثل جميع الأطراف الليبية حرصاً على أن تحظى الحكومة بالإجماع الذي سيؤهلها للعمل للتحضير للانتخابات وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأضاف رئيس اللجنة أن تجاهل ذلك سيؤدى إلى آثار خطيرة على المسار الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة .

ودعا إلى أن تعمل المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز على التنسيق مع لجنة خارطة الطريق التي تم اختيارها من قبل مجلس النواب للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد على ضرورة الاستماع إلى وجهات النظر من كافة مناطق ليبيا وليس الاكتفاء بمنطقة معينة ، وكذلك إعطاء الأولوية للعمل المشترك للاهتمام بالجنوب الذي يعاني ظروفا سيئة.

ورحب باستمرار التعاون في مجال الاقتصاد و الهجرة والتنمية المحلية، كما تبادل الجانبان أيضاً شرح وجهات النظر لكل منهما حول القضايا المختلفة.

بدوره أكد نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا وضرورة استمرار التنسيق وتبادل وجهات النظر، وعلى ضرورة أن تكون الأولوية لتنظيم الانتخابات وإعداد الظروف المناسبة لنجاحها وفقا للقاعدة الدستورية.