العقوري: الإجماع على الحكومة الليبية سيؤهلها للتحضير للانتخابات

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، على ضرورة احترام العملية الديمقراطية ودور البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب الليبي في اختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا والتي تمثل جميع الأطراف الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع العقوري، عبر التقنية الافتراضية، مع نائب السفير الأميركي لدى ليبيا ليزلي أوردمان، حيث رأى العقوري أن الحرص على أن تحظى الحكومة الليبية بالإجماع؛ سيؤهلها للعمل على التحضير للانتخابات وإخراج القوات الأجنبية كافة والمرتزقة من ليبيا، معتبرًا أن التجاهل سيؤدي إلى أثار خطيرة تمس المسار الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة.

وشدد على ضرورة عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز على التنسيق مع لجنة خارطة الطريق التي اختارها مجلس النواب للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار العقوري إلى أهمية الاستماع إلى وجهات النظر من مناطق ليبيا كافة، وعدم الاكتفاء بمنطقة معينة، إضافة إلى إعطاء الأولوية للعمل المشترك للاهتمام بالجنوب الذي يعاني من ظروف سيئة، بحسب وصفه، مرحبًا باستمرار التعاون في مجالات الاقتصاد والهجرة والتنمية المحلية.

ولفت أوردمان، من جانبه، إلى حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، وضرورة التنسيق وتبادل وجهات النظر، وأن تكون الأولوية لتنظيم الانتخابات وإعداد الظروف المناسبة لإنجاحها وفق القاعدة الدستورية.

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