خارطة طريق جنيف نجحت عسكريا وتعثرت سياسيًا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص إن خارطة طريق جنيف المنبثقة عن توصيات برلين حققت نجاحًا ملحوظًا في المسار العسكري.

وأضاف بوقعيقيص في منشور على حسابها في “فيسبوك”. أن خارطة الطريق أوقفت الحرب. وتأسست لجنة العشرة ويحقق المسار الاقتصادي نجاحات متمثلة في توحيد جناحي المصرف المركزي.

وتابعت :”المتعثر هو المسار السياسي الذي لابد أن يشهد تحديثًا هامًا. فربطه بإرادة مجلسي النواب والدولة وحدهما وهما المدين المتعنت. دون وجود جهة ضاغطة تحظى بمساندة دولية”.

وأكد عضو الملتقى أن هذا الأمر استخفاف بالليبيين وبثوابت القانون. فلوكان لدى هذين المجلسين إرادة للتغيير لكان ذلك منذ وقت طويل في ماراثون التلاقي بينهما الذي كان والعدم سواء.

أوضحت أنه لا بد للمجلس الرئاسي الذي ظل على الحياد متمترسًا خلف دوره البروتوكولي فقط. أن يخوض الصراع الآن باعتباره رأس هرم السلطة التنفيذية والموكل إليه أمن ليببا ووحدتها.

وختمت بوقعيقيص منشورها بالقول أرجو أن تعيد السيدة ستيفاني ويليامز النظر في مبادرتها الحالية ليكتمل نجاحها.