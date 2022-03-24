وفاة الشاعر عبد الباسط قادربوه اثر نوبة قلبية مفاجئة

توفي الشاعر عبد الباسط قادر بوه إثر نوبة قلبية مفاجئة ألمت به فجر الخميس، بعد ساعات قليلة من محاولة ابنه الانتحار، عن طريق شنق نفسه، وسبقت فاجعة الخميس، أخرى تمثلت في وفاة والد الشاعر وأخيه قبل شهرين.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي نعي والدة الشاعر عبد الباسط بأبيات شعرية أدمعت عيون الجميع، وأحزنت قلوبهم بقولها : “يا كبدتي يا رقيقة مالصهد لوجاع طابت شاورتها يالغالي من شان فارقاك ما بت”.

وفي آخر تدوينة للشاعر على “فيس بوك” وصف حالة ابنه الذي كان يتدلى بحبل من رقبته بقوله: “منظر الله لا يجيبه لا للصاحب ولا للعدو”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية