بوقعيقيص تطالب بجهة ضاغطة على مجلسي النواب والدولة

طالبت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، المجلس الرئاسي بأن يخوض الصراع الآن باعتباره رأس هرم السلطة التنفيذية والموكل إليه أمن ليبيا ووحدتها.

ووفق منشور لها على فيسبوك اعتبرت بوقعيقيص أن خارطة طريق جنيف حققت نجاحا ملحوظا في المسار العسكري، فيما يحقق المسار الاقتصادي نجاحات متمهلة في توحيد جناحي المصرف المركزي، بينما يتعثر المسار السياسي، ولا بد أن يشهد تحديثا.

وطالبت بوقعيقيص بوجود جهة ضاغطة إذ قالت، لو كان لدى هذين المجلسين إرادة للتغيير لكان ذلك منذ وقت طويل في ماراثون التلاقي بينهما الذي كان والعدم سواء، حسب وصفها.

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