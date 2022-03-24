وفد برلماني يشارك في ورشة عمل بتونس لتنسيق جهود التعاون مع البرلمانات الأوروبية

شارك وفد من ديوان مجلس النواب في ورشة عمل مكثفة، في تونس، وذلك لتحديد خطة العمل المفصلة بين ديوان مجلس النواب والبرلمانات الأوروبية الشريكة (فرنسا ، إيطاليا ، جمهورية التشيك ، اليونان ، مالطا).

جاء ذلك بمشاركة وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ضمن مشروع انتربارس للتعاون البرلماني بحضور عدداً من ممثلي سفارات الدول الأوروبية لدى ليبيا.

وضم الوفد نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين وكذلك مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية و مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث و مدير مكتب التدريب و مدير مكتب مقرر مجلس النواب .

وتضمنت الورشة التي كانت في إطار الشراكة و التعاون بين ديوان مجلس النواب والبرلمانات الأوروبية ضمن مشروع انتربارس للتعاون البرلماني ، وبالتنسيق مع مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان المجلس تضمنت عدة جلسات تم خلالها تبادل الخبرات.

كما ركزت الورشة على تعزيز القدرات البحثية والتشريعية لمجلس النواب الليبي بالإضافة إلى دعم عمليات الرقمنة وإدارة المعلومات والتنظيم الإداري ، حيث عرض المشاركون تجاربهم البرلمانية المتعددة في مجال الأبحاث وصناعة التشريع والإدارة ونظم المعلومات .