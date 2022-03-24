مبادلات تجارية بين ليبيا وإيطاليا بقيمة 6.8 مليار يورو عام 2021

أكدت بيانات صادرة عن وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الإيطالية (Ice) نشرتها السفارة الإيطالية في ليبيا على حسابها بموقع تويتر، تفوق إيطاليا على تركيا والصين من ناحية مكانة الشريك التجاري الأول لليبيا في عام 2021 ، بإجمالي مبادلات تجارية بقيمة 6.8 مليار يورو وبزيادة قدرها 160 في المائة عن العام السابق.

وذكرت وكالة نوفا للأنباء بأن حجم المبادلات الإيطالية الليبية كان قد بلغ في عام 2008 قيمة 17 مليار يورو أي أكثر من ضعف الأرقام الحالية.

وأفادت بأن إيطاليا تتمتع الآن بحصة سوقية تبلغ 17.25 في المائة في ليبيا متقدمة على الصين (11.61 في المائة) وألمانيا (9.16 في المائة) وإسبانيا (8.17 في المائة) وتركيا (7.46 في المائة).

وأشارت إلى أن تركيا كانت الشريك التجاري الأول لليبيا في عام 2020 الذي تفشى فيه وباء كوفيد -19 بحجم تبادل في مستوى ثلاث مليارات يورو.

أما في عام 2019، كانت الصين في صدارة الشركاء التجاريين لليبيا بعد أن بلغت قيمة التجارة الثنائية حوالي 6.5 مليار يورو ويؤكد هذا المعطى أن حجم المبادلات التجارية بين إيطاليا وليبيا في عام 2021 تجاوز فترة ما قبل تفشي الجائحة، وفق وكالة نوفا.

كما مثلت إيطاليا أيضًا الوجهة الأولى للصادرات الليبية بقيمة إجمالية ناهزت 5.6 مليار يورو، وبتسجيل ارتفاع بنسبة 222.88 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغت الحصة السوقية 21.20 في المائة متقدمة على ألمانيا (11.47 في المائة)، وإسبانيا (11.03 في المائة)، والصين ( 11.49 في المائة).

وكانت غالبية المنتجات المستوردة من ليبيا (أكثر من 98 في المائة) تندرج في فئة “الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، المواد البيتومينية، الشموع المعدنية” أي المنتجات المشتقة من الغاز والنفط.

كما حققت صادرات منتجات “صنع في إيطاليا” إلى ليبيا أداءً جيدًا ببلوغها حوالي 1.2 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 37 بالمائة في عام 2021.

ومثلت إيطاليا أيضًا أول سوق وجهة تصدير لليبيا في عام 2021 بحصة سوقية تبلغ 21.20 في المائة متقدمة على ألمانيا (11.47 في المائة) وإسبانيا (11.03 في المائة) والصين (11.49 في المائة).