القبض على متهم في قضايا الهجرة غير الشرعية بصبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الخميس، ضبط وإحضار أحد المتهمين في عديد قضايا الهجرة غير الشرعية أخيرًا، مشيرة إلى أنه أُلقي القبض عليه بدائرة مركز شرطة صبراتة المدينة.

وقالت مديرية أمن صبراتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المتهم يدعى «ي.س.أ» وهو «من ضمن قوائم المطلوبين للنائب العام، ومتهم في العديد من قضايا الهجره غير الشرعية أخيرًا».

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وأوضحت المديرية أن أعضاء التحري والقبض التابعين لقسم البحث الجنائي صبراتة تمكنوا من ضبط وإحضار المدعو «ي.س.أ» بعد القبض عليه بدائرة مركز شرطة صبراتة المدينة.

وأكدت مديرية أمن صبراتة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة مقبوضًا عليه لاستكمال التحقيقات.