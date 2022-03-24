تقرير تحليلي: إجراء الانتخابات في يونيو المقبل احتمال لا يمكن تحققه

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية من مجلة العربي الجديد القطرية على الاحتمال غير الوارد التحقق لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أكد أن الانتخابات الرئاسية بحاجة إلى إلى أكثر من خطاب نوايا، لا سيما في حالة بلد مزقته الحرب ومشوش سياسيا مثل ليبيا، مشيرًا إلى أنها تحتاج في حال المضي في إجرائها في يونيو المقبل إلى سلطة غير متنازع عليها يمكنها تأمين التصويت.

ونقل التقرير عن المحلل السياس جلال حرشاوي قوله: إن الظروف الأمنية الانتخابية ليست موجودة تمامًا على أقل تقدير فالأولوية هي لإحراز تقدم على الجبهة القانونية أولًا، مؤكدًا أن حكومة تصريف الأعمال لا يتوقع منها ضمان ضمان الأمن للناخبين والمرشحين في العديد من الأماكن بشكل ملموس لا سيما في برقة.

وأضاف حرشاوي قائلًا: “إنه ومع أخذ برقة في الاعتبار يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم ممارسة أي ضغط دولي على قيادة الجيش التي تتمتع بنفوذ كبير على الأمن الانتخابي في المدن الشرق مثل بنغازي وإجدابيا، في وقت يجب فيه سن إطار قانوني جديد وهو الأولوية بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال خلال هذا الربيع”.

من جانبه شدد المحلل السياسي الإيطالي “أليساندرو سكيبيون” على استحالة تمكن حكومة تصريف الأعمال من تنظيم تصويت آمن وشفاف، ما يلقي بظلال من الشك على موعد يونيو المقبل رغم أحقية الملايين من الليبيين في اختيار قادتهم بعد سنوات الحروب والصراعات والاستهزاء من قبل قادة البلاد والمجتمع الدولي.

وقال حرشاوي: “إن المؤيدين لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا في غرب ليبيا قاتلوا الجيش في العامين 2019 و2020 وما زالوا يشعرون بالحماس تجاهه، ليبقى السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان عددهم كاف لقلب الميزان ودفع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة للهرب من العاصمة طرابلس”.

وتابع حرشاوي قائلًا: “حتى الآن لم تكن العناصر الموالية لباشاآغا كافية له لدخول العاصمة طرابلس وهذا قد يستمر في الأيام أو الأسابيع القادمة ويمكن لقادة الجماعات المسلحة مثل عبد الغني الككلي التحول إلى تأييد باشاآغا في أي لحظة فهذه المفاجآت ممكنة تمامًا”.

بدوره توقع “سكيبيون” اندلاع مواجهة عسكرية بين الدبيبة وباشاآغا على نطاق أوسع مما حدث في الـ11 من مارس الجاري، فمنذ أن تحول أحداث عام 2011 إلى صراع مسلح تمتعت الجهات الأجنبية الفاعلة بقبضة قوية للغاية على العملية السياسية الجارية في ليبيا.

وتحدث “سكيبيون” عن تمتع مؤسسة المجلس الرئاسي بأكبر قدر من الشرعية الدولية، ما يعني أنه لا ينبغي الاستهانة بدورها لا سيما في الخلاف بين تحالفين مسلحين متنافسين، مؤكدًا أن الانتخابات لن تنجح من دون مصالحة وطنية ما يوضح دور المجلس المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وبين حرشاوي بالقول: “قد تشجع واشنطن والأمم المتحدة ومراكز قوة أخرى مثل بريطانيا وإيطاليا الرئاسي على إعلان حالة الطوارئ كخطوة قانونية ومناورة جذرية من شأنها تعليق عمل مجلسي النواب والدولة الاستشاري وتمكين المجلس من إصدار قوانين انتخابية جديدة عبر مراسيم رئاسية تتجاوز عرقلة المجلسين”.

وتابع حرشاوي قائلًا: “وفي هذا الاحتمال من الممكن رؤية حركة مضادة مدعومة من تركيا يمكن أن تلاحق وجود البنية الأمنية لشرق ليبيا؛ إذ ما زال الأمن الانتخابي في ليبيا معيبًا بلا شك، لا سيما في بعض البلديات وما زال احتمال إجراء انتخابات في يونيو ضئيلًا”.

ترجمة المرصد – خاص

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