لما يقارب عامين.. مصرف الصحاري بالغريفة لم يتسلم سيولة نقدية

أفاد مدير مصرف الصحاري فرع الغريفة عبد السلام العزومي، في تصريح لـ “218”، أن آخر شحنة سيولة نقدية تسلمها الفرع من المصرف المركزي كانت في مايو 2020.

وأضاف العزومي أن إدارته خاطبت مكتب ديوان المحاسبة فرع وادي الآجال بمذكرة، أوضحت فيها تاريخ الإرسالية الأخيرة والمطالبة بمخاطبة إدارة الفروع، بشأن معرفة أسباب توقف ورود السيولة من المركزي طيلة الفترة الماضية.

وأكد مدير مصرف الصحاري فرع الغريفة أن تأخر السيولة من المركزي لم يؤخر الفرع في صرف مرتبات الموظفين الممولة من الخزانة العامة، معتمدًا في ذلك على إيداعات التجار من السيولة النقدية.

وأوضح أن الفرع باشر في تشغيل منظومة الدفاتر والمتوقع الانتهاء منها في مدة أقصاها 10 أيام، حتى تتمكن من قبول طلبات الزبائن لاستخراج الدفاتر الجديدة.

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