اجتماع تنسيقي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وإسبانيا

عقد مدير اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، ومستشار العلاقات الدولية، أسعد الشرتاع، والسفير الإسباني، خافيير لاراتشي، صحبة رجل الأعمال الإسباني وأحد شركاء مؤسسة GTF للاستشارات، خافيير ليتاميندي، اجتماعا تنسيقيا بين الأطراف خلال زيارة لمقر الاتحاد بالعاصمة طرابلس.

وتطرق اللقاء لموضوعات مهمة من شأنها أن تفتح آفاقا كثيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب الاستثمار في كافة المجالات وخاصة في مجال الطاقة الشمسية، وفتح قنوات تواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين.

وأكد الحضور أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرة، وتبادل الوفود بين البلدين.

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